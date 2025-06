Roland Garros Sinner contro Rublev agli ottavi | precedenti e orari tv

Il Roland Garros entra nel vivo e Jannik Sinner si prepara a un duello elettrico contro Andrey Rublev, un avversario che conosce bene. Gli ottavi di finale rappresentano un momento cruciale in questo torneo leggendario, dove ogni punto può cambiare il destino di un campione. Non perdere l’appuntamento: la sfida promette emozioni forti e colpi da maestro. Scopri come i giovani talenti del tennis stanno rivoluzionando il circuito!

Parigi, 1 giugno 2025 – Si entra nella seconda settimana del Roland Garros e significa che il tabellone è giunto agli ottavi di finale. Si comincia a fare sul serio. Per Jannik Sinner ci sarĂ l’incontro con una vecchia conoscenza del circuito che corrisponde al nome di Andrey Rublev, numero 15 delle classifiche mondiali e giunto agli ottavi per via del ritiro di Arthur Fils per infortunio. Quella di lunedì 2 giugno sarĂ la decima sfida tra i due giocatori. Ormai una classica. Partita tra due grandi colpitori: Sinner dovrĂ stare attento e non sottovalutare l’avversario, capace di grandi colpi ma anche di grandi errori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roland Garros, Sinner contro Rublev agli ottavi: precedenti e orari tv

