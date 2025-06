Roland Garros si ferma la corsa di Paolini | Svitolina vince in tre set

La corsa di Jasmine Paolini al Roland Garros si ferma ai quarti, ma la sua determinazione ha catturato l'attenzione di tutti. Sconfitta da una combattiva Svitolina in tre set, Paolini dimostra che il tennis italiano è in crescita. Questo match evidenzia un trend interessante: giovani talenti che sfidano le veterane del circuito. La resilienza della nostra atleta è un messaggio forte per il futuro dello sport azzurro!

Con il punteggio di 6-4, 6-7, 1-6 Jasmine Paolini viene sconfitta dall'ucraina Svitolina che rimonta l'italiana e approda ai quarti di finale del Roland Garros. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Roland Garros, si ferma la corsa di Paolini: Svitolina vince in tre set

