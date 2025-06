Roland Garros quel bacio dietro le quinte | non si parla d’altro

Quello che è accaduto dietro le quinte del Roland Garros ha fatto scatenare i social: un bacio rubato che ha acceso la passione tra i tennisti. Non è solo gossip, è il riflesso di un trend più ampio, dove sport e amore si intrecciano. Ricordate Flavia Pennetta e Fabio Fognini? La loro storia è la prova che anche nel mondo competitivo del tennis, l'amore può vincere. Chissà quali altre coppie sbocceranno sui campi!

Quello che è successo dietro le quinte del Roland Garros ha infiammato il dibattito sui social network: è il video di cui avevamo bisogno. Potremmo elencarne un bel po’, di coppie nate e maturate sotto rete. Si pensi a Flavia Pennetta e Fabio Fognini, per esempio, una delle love story a sfondo tennistico più serie e durature di tutti i tempi. Ma anche a Gael Monfils ed Elina Svitolina, che proprio come i due campioni azzurri hanno messo su famiglia promettendosi che sarà per sempre. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Altre sono invece scoppiate nel giro di poco tempo, come quella composta, per citarne una, da Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic. 🔗 Leggi su Ilveggente.it