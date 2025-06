Roland Garros | Paolini sconfitta dalla Svitolina Jasmine sciupa 3 match-point e viene punita Il punteggio 6-4 - 6-7 - 1-6

La storia di Jasmine Paolini al Roland Garros racconta di una grande battaglia e di un’uscita da brivido. Tre match point sprecati, un punteggio che brucia: 6-4, 6-7, 1-6. In un torneo dove gli azzurri brillano, la sconfitta di Paolini fa rumore e ricorda quanto sia sottile il confine tra vittoria e sconfitta. Mentre Lorenzo Musetti è pronto a scendere in campo, la tensione cresce: chi sarà il prossimo a

Negli ottavi di finale del Roland Garros l'azzurra cede all'ucraina in tre set. In serata poi tra gli uomini Lorenzo Musetti, n. 7 del mondo, affronta il danese Holger Rune (n. 10). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roland Garros: Paolini sconfitta dalla Svitolina, Jasmine sciupa 3 match-point e viene punita Il punteggio 6-4 - 6-7 - 1-6

Argomenti simili trattati di recente

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Cerca Video su questo argomento: Roland Garros Paolini Sconfitta Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Roland Garros, Paolini vola agli ottavi: Starodubtseva sconfitta 6-4 6-1; Roland Garros, Paolini risorge a un passo dalla sconfitta: Yuan ko al 3°set. Prima gioia slam per Gigante; Roland Garros: Paolini batte Yuan. Sonego si arrende a Shelton al quinto set; Roland Garros: In campo Paolini-Starodubtseva per volare agli ottavi, Gigante-Shelton al terzo turno - In corso Paolini-Starodubtseva. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tennis: Roland Garros, Paolini eliminata da Svitolina

Si legge su tg.la7.it: Jasmine Paolini è stata eliminata dal torneo del Roland Garros da Elina Svitolina che si e' imposta sull'atleta azzurra agli ottavi del singolare femminile. Jasmine Paolini, numero 4 del mondo e del ...

Roland Garros 2025, Paolini sbaglia 3 match point: ai quarti va Svitolina

Lo riporta msn.com: Grandi rimpianti per l'azzurra, sconfitta ancora una volta in rimonta dall'ucraina, che ora se la vedrà con una tra Swiatek e Rybakina. Tre le occasioni sprecate dalla toscana, che poi crolla nell'ult ...

Rimpianto Paolini, sciupa tre match point e si arrende a Svitolina

Scrive sport.tiscali.it: Jasmine Paolini fallisce la conquista dei quarti di finale al Roland Garros. L’azzurra viene sconfitta dall’ucraina Elina Svitolina che ...