Oggi, Jasmine Paolini ha dato il massimo, ma è stata fermata agli ottavi di finale del Roland Garros dalla forte Elina Svitolina. Dopo un percorso impressionante, la partita si è rivelata una sfida intensa, che ha messo in luce il talento e la determinazione della nostra tennista. Questo match evidenzia come il tennis femminile italiano stia crescendo, promettendo emozioni anche per il futuro. Non perdere di vista le prossime generazioni!

Jasmine Paolini esce sconfitta con Elina Svitolina agli ottavi di finale del Roland Garros: il resoconto del match. Dopo aver eliminato la Yuan al primo turno (6-1, 4-6, 6-3), la Tomljanovic al secondo (6-3, 6-3) e la Starodubceva (6-1, 6-1) al terzo, Jasmine Paolini questa mattina alle 11:00 è scesa in campo al Philippe-Chartier per gli ottavi di finale del Roland Garros contro Elina Svitolina. La tennista italiana è reduce dal trionfo agli Internazionali di Roma, il primo in singolare nella sua carriera dopo il successo nel doppio con la Errani l’anno precedente, mentre allo Slam francese l’anno scorso è arrivata in finale ma ha dovuto cedere 6-2, 6-1 contro la Swiatek. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Roland Garros, Paolini perde con la Svitolina: il resoconto del match

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

