Roland Garros | Paolini eliminata Svitolina vola ai quarti

Il sogno di Jasmine Paolini al Roland Garros si ferma agli ottavi, colpita dalla determinazione di Elina Svitolina che avanza ai quarti. Questa notizia riflette un momento di sfide per il tennis italiano, che cerca nuovi talenti per ridare slancio a una tradizione ricca di successi. La resilienza delle nostre atlete è un tema centrale, e i prossimi tornei potrebbero riservare sorprese. Non perdere di vista la prossima generazione!

Non arrivano buone notizie per l’Italia dal Roland Garros, dove la tennista azzurra Jasmine Paolini è stata eliminata in tre set dall’ucraina Elina Svitolina. Pessima notizia per l’Italia in arrivo dagli ottavi del Roland Garros, dove Jasmine Paolini è stata eliminata in tre set da Elina Svitolina. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Se ne parla anche su altri siti

Roland Garros, Paolini sconfiitta dalla Svitolina: 6-4 6-7 1-6. Stasera in campo Musetti - Paolini saluta agli ottavi di finale; Roland Garros, la diretta del secondo turno oggi: Gigante fa l'impresa ed elimina Tsitsipas, ok Musetti e Paolini; Roland Garros, Paolini elimina Tomljanovic e vola al terzo turno. Avanti anche Musetti; Roland Garros: Paolini batte Yuan. Sonego si arrende a Shelton al quinto set. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Roland Garros 2025, Jasmine Paolini eliminata agli ottavi di finale

msn.com scrive: Si chiude agli ottavi di finale il Roland Garros 2025 di Jasmine Paolini. L’azzurra ha perso contro Elina Svitolina 4-6, 7-6, 6-1 dopo due ore e 24 minuti di gioco. Una partita da alti e bassi della n ...

Roland Garros: Paolini eliminata, Svitolina ai quarti

Come scrive msn.com: Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Jasmine Paolini al Roland Garros. La tennista toscana è stata battuta, in rimonta, dall'ucraina Elina Svitolina che si è imposta per 4-6 7-6 6-1. (ANSA). ( ...

Tennis: Roland Garros, Paolini eliminata da Svitolina

Riporta tg.la7.it: Jasmine Paolini è stata eliminata dal torneo del Roland Garros da Elina Svitolina che si e' imposta sull'atleta azzurra agli ottavi del singolare femminile. Jasmine Paolini, numero 4 del mondo e del ...