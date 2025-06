Roland Garros | Paolini eliminata Svitolina vince in rimonta

Jasmine Paolini ha ceduto agli ottavi di finale del Roland Garros, dove la determinazione di Svitolina ha avuto la meglio. La sconfitta della giovane azzurra evidenzia la durezza del tennis femminile, dove ogni partita può riservare sorprese. La rimonta della Svitolina, infatti, ci ricorda che la resilienza è una qualità fondamentale in questo sport. Rimanete sintonizzati: il torneo continua a regalare emozioni e colpi di scena!

Jasmine Paolini esce di scena agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Roland Garros: Paolini eliminata. Svitolina vince in rimonta

