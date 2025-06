Roland Garros oggi Paolini-Svitolina – Il match in diretta

Oggi è una giornata cruciale per il tennis italiano! Jasmine Paolini scende in campo agli ottavi di finale del Roland Garros, affrontando la talentuosa Elina Svitolina. Un match che non solo mette in palio un posto nei quarti, ma rappresenta anche un'opportunità per Paolini di mettere in mostra il suo talento sul palcoscenico più prestigioso della terra rossa. Chi vincerà? Sintonizzatevi alle 11 e scopritelo!

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo per gli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi, domenica 1 giugno, l'azzurra affronta l'ucraina Elina Svitolina per guadagnare un posto nei quarti dello Slam francese. Il match è in programma alle 11 sul Philippe-Chatrier: le due tenniste si sono sfidate in una sola occasione, agli scorsi Australian

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Roland Garros, la diretta degli ottavi oggi: Paolini sfida Svitolina, in serata Musetti-Rune

Roland Garros, oggi Paolini-Svitolina - Il match in diretta

