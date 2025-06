Roland Garros Musetti-Rune per i quarti | azzurro già avanti di un break Live 1-0| Paolini spreca 3 match point è fuori

Lorenzo Musetti è pronto a sfidare Holger Rune nei quarti di finale di Roland Garros, in un match che promette emozioni forti. L'azzurro, già avanti di un break, punta a scrivere la storia tennistica italiana. Ma fa eco una delusione: Jasmine Paolini, dopo un dominio apparente, vede sfumare il sogno con tre match point sprecati. In un torneo in cui l'inesperienza può costare caro, ogni punto è cruciale!

Lorenzo si prepara alla battaglia con il danese, in palio i quarti. Che beffa per Jasmine, che domina il primo set, ha tre occasioni per chiudere ma perde contro l'ucraina.

Leggi anche Le possibili avversarie di Jasmine Paolini al Roland Garros turno per turno: Swiatek e Zheng gli spauracchi ai quarti - A pochi giorni dal sorteggio del tabellone principale di Roland Garros, la protagonista italiana Jasmine Paolini si prepara ad affrontare un cammino impegnativo.

