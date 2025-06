Roland Garros Musetti-Rune ora è show dell' azzurro suo il 1 set Live 7-5 1-2| Paolini fallisce 3 match point è fuori

Roland Garros diventa il palcoscenico del tennis italiano con Musetti che conquista il primo set contro Rune! Ma non è l'unica emozione: Jasmine Paolini, purtroppo, fallisce tre match point e dice addio al torneo. In un contesto di grande competitività, l'azzurro si prepara a una battaglia epica per conquistare i quarti. La tensione cresce e le sorprese sono dietro l'angolo: chi sarà il prossimo a brillare?

Lorenzo si prepara alla battaglia con il danese, in palio i quarti. Che beffa per Jasmine, che domina il primo set, ha tre occasioni per chiudere ma perde contro l'ucraina Svitolina.

Roland Garros: Musetti vince il primo set 7-5 contro Rune DIRETTA

Musetti-Rune Roland Garros diretta, risultato tennis oggi live

Musetti-Rune, tra poco Lorenzo a caccia dei quarti di finale del Roland Garros. Delusione Paolini, domani in campo Sinner

