Roland Garros Musetti-Rune l' azzurro scappa via nel 4 set Live 7-5 3-6 6-3 4-1 | Paolini fuori con la beffa

A Roland Garros, Lorenzo Musetti è in un serrato duello, ma il sogno dei quarti di finale è a portata di mano! Mentre l’azzurro lotta con grinta, Jasmine Paolini vive una grande delusione, sprecando tre match point contro Svitolina. Questo torneo non solo mette in luce il talento italiano, ma evidenzia anche come la determinazione possa ribaltare le sorti in un attimo. Rimanete sintonizzati: il tennis è un mondo di emozioni!

Lorenzo vuole i quarti. Che beffa per Jasmine, che ha tre occasioni per chiudere ma perde contro l'ucraina Svitolina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roland Garros, Musetti-Rune l'azzurro scappa via nel 4° set Live 7-5, 3-6, 6-3, 4-1 | Paolini fuori con la beffa

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.