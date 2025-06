Roland Garros Musetti-Rune l' azzurro reagisce è avanti di un break Live 7-5 3-6 4-1 | Paolini fuori con la beffa

È un momento cruciale per il tennis italiano: Lorenzo Musetti avanza con grinta verso i quarti di finale, mostrando un talento in crescita che fa ben sperare per il futuro. Tuttavia, la sconfitta di Jasmine Paolini, che ha sfiorato la vittoria, sottolinea la fragilità di questi momenti decisivi. Sarà interessante vedere se Musetti saprà farsi portavoce di una nuova generazione nel circuito. Gli azzurri possono ancora farci sognare!

Lorenzo vuole i quarti. Che beffa per Jasmine, che ha tre occasioni per chiudere ma perde contro l'ucraina Svitolina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roland Garros, Musetti-Rune l'azzurro reagisce, è avanti di un break Live 7-5, 3-6, 4-1 | Paolini fuori con la beffa

