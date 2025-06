Roland Garros Musetti-Rune l' azzurro ora serve per il set Live 7-5 3-6 5-3 | Paolini fuori con la beffa

Un momento elettrizzante ai Roland Garros! Lorenzo Musetti è a un passo dai quarti, con il punteggio che tiene ogni appassionato col fiato sospeso. Ma la delusione per Jasmine Paolini brilla come una stella cadente: tre occasioni sprecate per chiudere il match. Questo torneo non è solo tennis, è un vero e proprio palcoscenico di emozioni. Chi conquisterà il cuore degli italiani? Rimanete sintonizzati!

Lorenzo vuole i quarti. Che beffa per Jasmine, che ha tre occasioni per chiudere ma perde contro l'ucraina Svitolina.

