Roland Garros Musetti-Rune il danese polemizza i tifosi fischiano Live 3-4| Paolini fallisce 3 match point è fuori

Il tennis è uno sport di emozioni, e Roland Garros non delude mai! Mentre Lorenzo Musetti si prepara a sfidare il danese Rune in un match che promette scintille, Jasmine Paolini lascia il campo con l’amaro in bocca. Tre match point sprecati sono una lezione di resilienza. Le polemiche tra tifosi, poi, aggiungono pepe a questa edizione del torneo. Quale sarà il destino dei nostri azzurri? La tensione è alle stelle!

Lorenzo si prepara alla battaglia con il danese, in palio i quarti. Che beffa per Jasmine, che domina il primo set, ha tre occasioni per chiudere ma perde contro l'ucraina Svitolina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roland Garros, Musetti-Rune il danese polemizza, i tifosi fischiano Live 3-4| Paolini fallisce 3 match point, è fuori

Leggi anche LIVE Musetti-Rune 2-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il danese salva una palla del doppio break - La tensione si taglia col coltello al Roland Garros 2025, dove Lorenzo Musetti e Holger Rune si sfidano in un match appassionante.

Ne parlano su altre fonti

Musetti-Rune LIVE: in palio i quarti al Roland Garros; Musetti-Rune: orario, precedenti e dove vederla in tv; Musetti-Rune agli ottavi di finale: quando si gioca e dove vederla; Musetti agli ottavi: batte Navone e trova Rune. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roland Garros: in campo Musetti-Rune 4-4 nel primo set DIRETTA

Riporta ansa.it: Roland Garros: in campo Musetti-Rune 4-4 nel primo set DIRETTA Sinner, 'Musetti? Tanto talento, spero vada molto lontano' - "Musetti? Gli auguro di andare molto molto lontano, non solo qui al Roland ...

Musetti-Rune Roland Garros diretta, risultato tennis oggi live

Scrive msn.com: L'azzurro numero 7 del mondo sfida il danese (n.10 Atp) sulla terra rossa dello Slam parigino, con il palio il pass per i quarti di finale: tutti gli aggiornamenti ...

Musetti-Rune, tra poco Lorenzo a caccia dei quarti di finale del Roland Garros. Delusione Paolini, domani in campo Sinner

ilmessaggero.it scrive: Domenica in campo per Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti che scendono in campo per giocare gli ottavi di finale del Roland Garros. Gli azzurri, unici ancora in gioco oltre al numero uno al ...