Roland Garros Musetti-Rune danese perfetto per Lorenzo così è dura Live 7-5 3-6 0-0| Paolini fuori con la beffa

Roland Garros è il palcoscenico dove i sogni diventano realtà. Lorenzo Musetti affronta il talentuoso danese Rune in un match che promette emozioni forti e colpi da maestro. Ma non è solo il suo cammino a catturare l’attenzione: Jasmine Paolini, dopo un'ottima prestazione, esce di scena in maniera drammatica. In un torneo così competitivo, la resilienza è fondamentale! Chi conquisterà il suo posto nei quarti? La risposta è tutta da vivere!

Lorenzo si prepara alla battaglia con il danese, in palio i quarti. Che beffa per Jasmine, che domina il primo set, ha tre occasioni per chiudere ma perde contro l'ucraina Svitolina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roland Garros, Musetti-Rune danese perfetto, per Lorenzo così è dura Live 7-5, 3-6, 0-0| Paolini fuori con la beffa

Leggi anche LIVE Musetti-Rune 7-5, 3-6, Roland Garros 2025 in DIRETTA: tutto da rifare, battaglia totale - Siamo nel cuore di una battaglia epica al Roland Garros 2025! Musetti e Rune si sfidano in un match mozzafiato che sta incollando gli appassionati allo schermo.