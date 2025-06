Roland Garros Musetti-Rune azzurro sotto di un break nel 2 set Live 7-5 2-4| Paolini fuori con la beffa

Lorenzo Musetti è pronto a regalare emozioni a Roland Garros, sfidando il danese Rune per un posto nei quarti di finale. Intanto, una delusione si fa sentire: Jasmine Paolini, dopo aver dominato, cade contro Svitolina in un match che sa di beffa. In un torneo dove l'azzurro brilla, ogni partita si trasforma in una battaglia epica. Chi avrà la meglio? La tensione è alle stelle!