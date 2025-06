Roland Garros Jasmine Paolini fuori agli ottavi di finale | Elina Svitolina rimonta e vince in tre set

Si interrompe il sogno di Jasmine Paolini al Roland Garros, eliminata agli ottavi dalla tenace Elina Svitolina. Dopo un promettente primo set, la toscana si arrende in un'emozionante battaglia che mette in luce come le sfide nella WTA stiano diventando sempre più imprevedibili. Paolini ha dimostrato grande talento, ma la competizione è feroce: chi sarà il prossimo a sorprendere nel mondo del tennis? La stagione è ancora lunga e ricca di colpi di scena!

Si interrompe agli ottavi di finale il percorso di Jasmine Paolini al Roland Garros. Sulla terra battuta parigina la tennista toscana perde in tre set contro l’ucraina Elina Svitolina, numero 14 del circuito WTA. Dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 6-4, Paolini perde al tie break un secondo set molto combattuto. Nel terzo set, Svitolina domina con il punteggio di 6-1 e si aggiudica l’incontro. Prima di oggi, Paolini e Svitolina si erano incontrate una sola volta: lo scorso gennaio, sul cemento dell’Australian Open, l’ucraina vinse con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-0. Gli altri incontri di giornata al Roland Garros. 🔗 Leggi su Open.online

