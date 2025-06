Roland Garros Jasmine Paolini esce agli ottavi

Jasmine Paolini abbandona il sogno di gloria al Roland Garros, sconfitta da Elina Svitolina in un match avvincente. La sua uscita agli ottavi ci ricorda che, nel tennis come nella vita, ogni partita è un mix di sfide e opportunità . E mentre gli occhi sono ora su Musetti, pronto a sfidare Rune, l'attenzione rimane alta: chi sarà il prossimo talento a brillare sulla terra rossa?

AGI - Jasmine Paolini fuori agli ottavi del singolare femminile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sulla terra rossa di Parigi. La numero 4 del mondo e del seeding è stata sconfitta in tre set dall' ucraina Elina Svitolina, che si è imposta per 4-6, 7-6(5), 6-1 in 2h24' di gioco. Musetti sfida Rune negli ottavi. Questa sera Lorenzo Musetti scenderĂ in campo contro Holger Rune negli ottavi di finale del Roland Garros. I due si sfideranno nell'ultimo match di giornata sul Philippe-Chatrier (non prima delle 20:15 ). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Roland Garros, Jasmine Paolini esce agli ottavi

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Jasmine Paolini agli ottavi a Parigi senza brillare, ma Starodubtseva è ko in due set; Paolini al 3° turno del Roland Garros: Tomljanovic battuta 6-3, 6-3; Roland Garros, un momento speciale per Jasmine Paolini; Roland Garros: In campo Paolini-Starodubtseva per volare agli ottavi, Gigante-Shelton al terzo turno - In corso Paolini-Starodubtseva.

