Oggi il Roland Garros entra nel vivo con gli ottavi di finale! Jasmine Paolini, che ha già conquistato il primo set contro la forte Elina Svitolina, è pronta a scrivere la storia. Nel frattempo, Lorenzo Musetti, il giovane talento italiano, sfida Holger Rune in un match che promette emozioni forti. L'evento si colloca in un periodo di rinnovato entusiasmo per il tennis azzurro, con giovani atleti pronti a brillare sui palcoscenici internazionali!

Negli ottavi di finale del Roland Garros oggi Jasmine Paolini apre le danze contro l'ucraina Elina Svitolina. In serata poi tra gli uomini Lorenzo Musetti, n. 7 del mondo, affronta il danese Holger Rune (n. 10). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roland Garros, ecco gli ottavi: Paolini-Svitolina, Jasmine vince il 1° set Live 6-4 - 1-1

