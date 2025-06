Roland Garros ecco gli ottavi | Paolini-Svitolina Jasmine fa il break nel 2 set ma c' è il controbreak Live 6-4 - 4-3

Oggi il Roland Garros si infiamma con gli ottavi di finale! Jasmine Paolini sfida la forte Elina Svitolina, in un match che promette emozioni: dopo un break nel secondo set, la tensione è palpabile. Ma non è tutto: in serata, Lorenzo Musetti, fresco n. 7 del mondo, si prepara a duellare con il danese Holger Rune, n. 10. Un evento che segna il futuro del tennis italiano e mantiene viva l’attesa per i grandi campioni!

Negli ottavi di finale del Roland Garros oggi Jasmine Paolini apre le danze contro l'ucraina Elina Svitolina. In serata poi tra gli uomini Lorenzo Musetti, n. 7 del mondo, affronta il danese Holger Rune (n. 10). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roland Garros, ecco gli ottavi: Paolini-Svitolina, Jasmine fa il break nel 2° set, ma c'è il controbreak Live 6-4 - 4-3

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Roland Garros, la diretta degli ottavi oggi: al via Paolini-Svitolina 0-0; in serata Musetti-Rune

Come scrive corriere.it: Negli ottavi di finale del Roland Garros oggi Jasmine Paolini apre le danze contro l'ucraina Elina Svitolina. In serata poi tra gli uomini Lorenzo Musetti , n. 7 del mondo, affronta il danese Holger R ...

Roland Garros, oggi Paolini-Svitolina - Il match in diretta

Riporta msn.com: Paolini-Svitolina, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, viene trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam è disponibile anche in ...

