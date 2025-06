Roland Garros day 7 | L’ incredibile Sinner!

Giorno 7 di Roland Garros e Jannik Sinner continua a sorprendere! Dopo gli 8 game consecutivi contro Ruud e i 9 a Paul, questa volta ha messo a segno un incredibile avvio da 11 game contro Lehecka. Ma cosa ci riserva il futuro su cemento e indoor? Con Djokovic, Draper e Zverev che avanzano, la competizione si fa sempre più avvincente. Non perdere la diretta alle 8:30 su TennisMania: sarà uno spettacolo imperdibile!

Dopo gli 8 game di fila a Ruud e i 9 a Paul di Roma, ne conquista 11 in avvio con Lehecka. Su terra rossa! Cosa potrà fare su cemento e indoor!? Passano in 3 set anche Djokovic, Draper e Zverev su Cobolli. Vi aspettiamo in diretta alle 8:30. Sempre a TennisMania.

