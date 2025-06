Roland Garros Alcaraz supera Shelton in 4 set e vola ai quarti di finale

Carlos Alcaraz continua a sorprendere al Roland Garros, superando Shelton in quattro set e avvicinandosi sempre di più alla vetta del ranking ATP, dove Jannik Sinner lo attende. Questo torneo non è solo una battaglia sul campo, ma rappresenta un duello generazionale che tiene gli appassionati con il fiato sospeso. Chi sarà il nuovo re della terra rossa? Scopri perché ogni punto conta in questa sfida epocale!

Alcaraz si porta avanti nel Roland Garros e punta alla prima posizione del ranking Atp di Jannik Sinner.

