Il Roland Garros 2025 infiamma il mondo del tennis! Con Iga Swiatek, Qinwen Zheng e Aryna Sabalenka ai quarti di finale, l'attesa cresce. La polacca ha trionfato in una battaglia emozionante, dimostrando che la resilienza è la chiave per il successo. Questo torneo non è solo uno scontro di talenti, ma anche un palcoscenico per il riscatto femminile nello sport. Chi sarà la prossima ad alzare il trofeo?

I match valevoli per la parte alta degli ottavi di finale animano la giornata del tabellone del singolare femminile del Roland Garros. Approdano ai quarti di finale, rispettando il pronostico favorevole, la polacca Iga Swiatek, la cinese Qinwen Zheng e la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. Si aggiudica un’autentica battaglia Iga Swiatek. La polacca, vincitrice dell’edizione dello scorso anno e testa di serie numero 5, rimonta 1-6 6-3 7-5 la kazaka Elena Rybakina in due ore e trenta minuti. Il match si risolve nelle battute finali della partita decisiva quando la detentrice del titolo ottiene, a 15, il break del 6-5 e, al secondo match point, chiude i conti per il 7-5 decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Zheng, Swiatek e Sabalenka approdano ai quarti di finale

