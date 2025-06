Roland Garros 2025 tutti gli italiani in campo oggi 1 giugno | orari programma tv

Oggi, 1 giugno, gli italiani scendono in campo a Roland Garros 2025 per gli ottavi di finale! Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini sono pronti a sfidare il destino in un torneo che si fa sempre più avvincente. Con l'Italia che punta a brillare nel tennis mondiale, ogni match diventa cruciale. Riusciranno i nostri giovani talenti a conquistare i quarti? Non perdere l'emozione in diretta, perché il sogno azzurro continua!

Il torneo entra nella fase calda con l'inizio degli ottavi di finale. Dei due tabelloni di singolare. L'Italia cala due dei suoi tre assi per cercare di tagliare il traguardo dei quarti di finale e continuare a recitare un ruolo da assoluta protagonista. Non sarà però assolutamente facile il compito da cui sono attesi Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. Nel match serale sul Court Philippe-Chatrier il toscano, ottavo favorito del seeding, affronta il danese Holger Rune, testa di serie numero 10. Il semifinalista di Madrid e Roma ha bisogno di innalzare notevolmente il livello del suo gioco se intende sopraffare un rivale ostico contro cui è sotto 2-0 nel bilancio dei precedenti.

Roland Garros, la finale è già decisa: Sinner e i tifosi stravolti

Il Roland Garros 2025 è già nell'aria, con Sinner pronto a sfidare i colossi del tennis come Djokovic e Alcaraz.

