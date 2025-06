Roland Garros 2025 Sara Errani ed Andrea Vavassori centrano i quarti nel doppio misto!

Sara Errani e Andrea Vavassori continuano a stupire al Roland Garros 2025, raggiungendo i quarti di finale nel doppio misto. Dopo il trionfo agli US Open 2024, gli azzurri dimostrano che la loro sinergia è più forte che mai. Questo successo non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo del rilancio del tennis italiano sulla scena globale. Riusciranno a trasformare questo slancio in un nuovo titolo? La tensione è palpabile!

La coppia italiana composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori, vittoriosa del titolo agli US Open 2024, ed accreditata della terza testa di serie del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2025 di tennis, approdano ai quarti di finale: gli azzurri eliminano in due set la coppia composta dalla cinese Jiang Xinyu e dallo statunitense Robert Galloway, battuta con lo score di 6-3 7-5, maturato in un'ora e quattro minuti di gioco. Nei quarti di finale gli azzurri affronteranno, già nella giornata di domani, quando sia Errani che Vavassori saranno chiamati ad un doppio impegno, dovendo giocare prima rispettivamente in coppia con Jasmine Paolini e Simone Bolelli, i britannici Olivia Nicholls e Henry Patten.

