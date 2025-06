Roland Garros 2025 Paul Alcaraz e Tiafoe si qualificano per i quarti

Il Roland Garros 2025 si tinge di emozioni! Tommy Paul e Carlos Alcaraz, due dei giovani talenti più promettenti del tennis, conquistano i quarti di finale. In un torneo che celebra la nuova generazione, il duello tra Tiafoe e il vincitore di Musetti-Rune promette scintille. Un punto interessante? L’energia di questa edizione mette in mostra il passaggio del testimone tra campioni e new entry, rendendo ogni match imperdibile!

I match valevoli per gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone animano il programma della domenica del tabellone di singolare maschile del Roland Garros. Tommy Paul e Carlos Alcaraz passano il turno rispettando le attese della vigilia. Frances Tiafoe sfiderà il vincitore del duello Musetti-Rune. Nel primo incontro di giornata lo statunitense Tommy Paul, semifinalista agli Internazionali d’Italia, disinnesca il pericolo Alexei Popyrin. L’americano, testa di serie numero 12, liquida 6-3 6-3 6-3 l’australiano, testa di serie numero 25, al termine di una sfida durato un’ora e cinquantuno minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Paul, Alcaraz e Tiafoe si qualificano per i quarti

