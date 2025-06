Roland Garros 2025 | Paolini Svitolina Swiatek Zheng e una giornata da ricordare nel torneo femminile

Quella di oggi sarà ricordata inevitabilmente come una delle giornate più intense della storia del Roland Garros in tempi recenti, almeno per quel che riguarda il settore femminile. Chiunque, guardando prima la parte alta e poi i confronti che si sono venuti a creare negli ottavi, aveva già capito tutto: non ci sarebbe stato un solo confronto senza un pathos a livelli importantissimi. E così è stato, ma forse anche oltre le attese. Sarebbe stato bello, in chiave Italia, poter festeggiare con il quarto di finale raggiunto da Jasmine Paolini. E la toscana ci è andata vicina, vicinissima, nella mattina del Court Philippe Chatrier. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025: Paolini, Svitolina, Swiatek, Zheng e una giornata da ricordare nel torneo femminile

