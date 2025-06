Roland Garros 2025 Paolini sbaglia 3 match point | ai quarti va Svitolina

Drama e tensione al Roland Garros 2025! Jasmine Paolini, in un match mozzafiato, ha sfiorato la vittoria, sprecando ben tre match point contro la tenace Elina Svitolina. La sconfitta rimanda i sogni di gloria, ma accende il dibattito su quanto sia cruciali i momenti decisivi nel tennis di alto livello. Ora Svitolina si prepara ad affrontare una delle due superstar: Swiatek o Rybakina. Chi conquisterà Parigi quest’anno?

Parigi (Francia), 1 giugno 2025 - Sul Philippe-Chatrier si sfidano Jasmine Paolini ed Elina Svitolina nell'ambito degli ottavi di finale del Roland Garros 2025: a prevalere è l'ucraina, che si impone in rimonta per 2-1 ( 4-6; 7(8)-6(6); 6-1 ) dopo 2 ore e 27' di gioco e ora ai quarti di finale attende la vincente tra Iga Swiatek ed Elena Rybakina. Brava la numero 14 del ranking Wta a recuperare ancora una volta, come accaduto già nell'unico precedente esistente tra le due giocatrici, quello degli Australian Open 2025: meno brava invece l'azzurra, che porta a casa il primo set, nel segno di break e controbreak, e nel secondo sciupa ben 3 match point, di cui l'ultimo nel tie-break. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roland Garros 2025, Paolini sbaglia 3 match point: ai quarti va Svitolina

