Roland Garros 2025 Jasmine Paolini esce sconfitta agli ottavi | perde con la Svitolina

Il sogno di Jasmine Paolini al Roland Garros 2025 si spegne agli ottavi, ma la sua lotta contro Elina Svitolina è un chiaro segnale di crescita per il tennis italiano. Nonostante la sconfitta per 4-6, 7-6, 6-1, la determinazione e il talento della nostra campionessa lasciano presagire un futuro luminoso. In un contesto di grande competitività, Paolini dimostra che il meglio deve ancora venire. Il tennis azzurro potrebbe presto riservar

Parigi, 1 giugno 2025 – Si conclude agli ottavi di finale il viaggio di Jasmine Paolini al Roland Garros 2025. L’Azzurra ha perso per due set a uno, lottando e dando il cuore, con Elina Svitolina. Il risultato finale è stato quello di 4-6, 7-6, 6-1. Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tennis: Jasmine Paolini al Roland Garros per inseguire il sogno di vincere uno Slam; Paolini al 3° turno del Roland Garros: Tomljanovic battuta 6-3, 6-3; Roland Garros: In campo Paolini-Starodubtseva per volare agli ottavi, Gigante-Shelton al terzo turno - In corso Paolini-Starodubtseva; Paolini-Yuan Yue al primo turno: quando si gioca e dove vederla in tv. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Roland Garros 2025, Jasmine Paolini eliminata agli ottavi di finale

Scrive msn.com: Si chiude agli ottavi di finale il Roland Garros 2025 di Jasmine Paolini. L’azzurra ha perso contro Elina Svitolina 4-6, 7-6, 6-1 dopo due ore e 24 minuti di gioco. Una partita da alti e bassi della n ...

Blackout al Roland Garros, Jasmine Paolini eliminata agli ottavi da Svitolina

Come scrive today.it: La vincitrice degli Internazionali d'Italia, finalista della scorsa edizione dello Slam parigino, è stata sconfitta in 3 set, con il punteggio di 6-4, 6-7 (6), 1-6 in due ore e 27' di gioco.

Jasmine Paolini fuori dal Roland Garros, ai quarti va Svitolina

Segnala iltempo.it: PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini ko agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. La finalista della scorsa edizione cede in ...