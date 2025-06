Roland Garros 2025 Jasmine Paolini eliminata agli ottavi di finale

Si chiude il sogno di Jasmine Paolini al Roland Garros 2025, eliminata agli ottavi da Elina Svitolina dopo un match emozionante. Un vero peccato per l’azzurra, che ha dimostrato di avere il potenziale per competere ai massimi livelli, sfiorando la vittoria con tre match point. Questo torneo continua a rivelarsi un crocevia cruciale per il tennis femminile, dove ogni partita segna un passo verso il futuro. Cosa ci riserverà il prossimo anno?

Si chiude agli ottavi di finale il Roland Garros 2025 di Jasmine Paolini. L’azzurra ha perso contro Elina Svitolina 4-6, 7-6, 6-1 dopo due ore e 24 minuti di gioco. Una partita da alti e bassi della numero 4 Wta che, dopo aver giocato alla pari sia il primo che il secondo set (in cui ha avuto tre match point), è scesa di livello nel terzo. Nel primo parziele Paolini era partita alla grande (andando avanti 3-0) ed è riuscita a chiudere 6-4. Nel secondo set, caratterizzato da tanto equilibrio, è invece arrivata la reazione di Svitolina che ha portato la sfida al terzo set vincendo il tiebreak e annullando tre match point. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, Jasmine Paolini eliminata agli ottavi di finale

