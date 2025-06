Roland Garros 2025 il programma di oggi | italiani in campo e dove vederli

Oggi il Roland Garros 2025 si tinge di azzurro! Dopo la straordinaria vittoria di Jannik Sinner, gli italiani tornano a farsi sentire. Jasmine Paolini, attesa protagonista, sfida l'ostica Elina Svitolina alle 11, mentre Lorenzo Musetti prepara il suo match. Seguire gli azzurri non è mai stato così emozionante: ogni punto può scrivere la storia del tennis italiano! Non perdere l'azione, il sogno continua!

Tornano in campo gli azzurri al Roland Garros 2025. Dopo la vittoria di ieri di Jannik Sinner contro il ceco Jiri Lehecka per 6-0, 6-1, 6-2, oggi tocca di nuovo a Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti. L’azzurra, numero 4 del mondo, scende in campo alle 11 nel primo ottavo di finale di giornata. AvrĂ di fronte l’ucraina Elina Svitolina, numero 14. Musetti, numero 7, chiuderĂ invece la giornata con il difficile match contro il numero 10, il danese Holger Rune. Gli azzurri in campo oggi nel tabellone maschile e in quello femminile. Paolini-Svitolina. Musetti-Rune. DOPPIO. BronzettiLi contro KudermetovaMertens. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, il programma di oggi: italiani in campo e dove vederli

Sinner, obiettivo Roland Garros. Quando torna in campo?

Dopo le fatiche agli Internazionali d’Italia 2025, Jannik Sinner si prende qualche giorno di relax prima di tornare in campo.

