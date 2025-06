Roland Garros 2025 | da Paolini a Musetti ecco gli ottavi-viatico dello Slam parigino

Il Roland Garros 2025 si avvicina e l'attesa cresce tra gli appassionati! Da Paolini a Musetti, i talenti italiani sono pronti a scrivere la loro storia sul prestigioso palco parigino. Gli ottavi di finale promettono emozioni forti, in un contesto che celebra il ritorno del tennis all'aperto, un trend che sta conquistando sempre più fan. Non perdere l'apertura sul Court Philippe Chatrier: sarà un evento da ricordare!

Dopo una notte che, a Parigi, sarà indubbiamente ricordata per motivi che hanno a che fare con una palla un po’ più grande di quella da tennis, è tempo di pensare alla seconda domenica del Roland Garros 2025, quella dedicata agli ottavi di finale. Per gli uomini parte bassa, per le donne parte alta. Sul Court Philippe Chatrier l’apertura è affidata a Jasmine Paolini e alla sua seconda volta in due Slam contro Elina Svitolina. Agli Australian Open la condizione era tutta dalla parte dell’ucraina, che si è imposta in rimonta e, nei fatti, d’autorità , costruendo la base per quella che è poi diventata una valida stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025: da Paolini a Musetti, ecco gli ottavi-viatico dello Slam parigino

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l'elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

