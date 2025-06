Roberta Bruzzone | Non solo Garlasco tante riaperture di casi sono strumentali E lasciano ombre per sempre

Roberta Bruzzone, esperta criminologa, fa luce su un fenomeno inquietante: la riapertura di casi di cronaca nera. Da Garlasco a Mollicone, molti di questi gialli restano avvolti nel mistero, alimentando dubbi e speculazioni. Cosa spinge a riesaminare vecchie ferite? Bruzzone rivela che spesso ci sono interessi nascosti dietro a queste riaperture. Un tema che invita a riflettere sull’ossessione collettiva per il mistero e

Roma, 1 giugno 2025 – Garlasco, Resinovich, omicidio Mollicone, giallo Murgia. Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, 25 anni di lavoro sul campo: perché tanti grandi casi di cronaca sembrano non chiudersi mai? “In generale, ci sono vicende che qualcuno ha interesse a far riaprire, molte volte in maniera strumentale. Quasi sempre finiscono in un nulla di fatto. Il problema è capire perché c’è questo andamento. Chiaro che qualunque indagine al mondo ha dei margini di incertezza. Perché gli esseri umani non sono creature perfette. E riapertura non vuol dire che si arrivi a ridisegnare una verità diversa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net