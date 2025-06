Robert Downey Jr Sorprende Salerno | l’Estate VIP Inizia all’Aeroporto Costa d’Amalfi!

L'estate vip in Costiera Amalfitana è ufficialmente iniziata! L'arrivo a sorpresa di Robert Downey Jr. all'aeroporto di Salerno segna l'apertura di una stagione ricca di glamour e fascino. Mentre i riflettori si accendono su questa splendida località, gli amanti del jet set si preparano a vivere momenti indimenticabili. Chi sarà il prossimo a calcare le meravigliose spiagge di Amalfi? Non perdere le sorprese che riserva questa estate!

L'inaspettato arrivo di Robert Downey Jr. all'aeroporto di Salerno inaugura una stagione di avvistamenti VIP sulla Costiera Amalfitana. Scopri i dettagli!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Robert Downey Jr. Sorprende Salerno: l’Estate VIP Inizia all’Aeroporto Costa d’Amalfi!

Leggi anche Robert Downey Jr. in forma per Doctor Doom: la prima foto dal set di Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. sorprende i fan con una nuova foto dal set di "Avengers: Doomsday". In attesa di scoprire il suo ruolo come Doctor Doom, l'attore premio Oscar condivide un'immagine che mostra la sua forma smagliante mentre le riprese procedono a passo spedito, nonostante la sceneggiatura sia ancora in fase di sviluppo.

Robert Downey Jr sceglie l’aeroporto Salerno costa d’Amalfi, l'attore di Iron Man acclamato dai fan

Segnala msn.com: Robert Downey Jr sceglie l’aeroporto Salerno costa d’Amalfi per rientrare a casa in Inghilterra, dopo un breve soggiorno - secondo indiscrezioni ...

Robert Downey Jr. torna nell'universo Marvel: l'annuncio a sorpresa

Si legge su tgcom24.mediaset.it: Il nuovo ruolo per Robert Downey Jr. L’annuncio di "Avengers ... La reazione di Gwyneth Paltrow Chi è stata sorpresa dal ritorno dell'attore alla Marvel è stata la sua ex co-star ...

Come scrive msn.com: Robert Downey Jr. si era ritirato dai film Marvel nel 2019 ... l'attore ha annunciato a sorpresa il suo ritorno nel MCU durante il panel dedicato a Disney al Comic-Con di San Diego.