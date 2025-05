rivoluzione delle immagini addio alla vecchia parigi

La Parigi di Baudelaire sembra svanire, travolta dalla rivoluzione delle immagini. Un’epoca in cui la città eterna si reinventa, abbracciando il digitale e la tecnologia. Mentre l'arte visiva evolve, anche i cuori dei parigini si adattano a questa metamorfosi. Ma cosa resta dell’anima parigina? Questo cambiamento solleva interrogativi affascinanti sul rapporto tra tradizione e innovazione. Scopri come la modernità riscrive la storia di una delle città più iconiche al mondo.

«La vecchia Parigi non è più (la forma d'una città, ahimè, cambia più in fretta del cuore di un mortale)», scriveva Charles Baudelaire in uno dei suoi ultimi testi poetici.