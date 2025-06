Ritrovati in buone condizioni i due giovani persi sul Monte Cervati

Due giovani escursionisti sono stati ritrovati sani e salvi sul Monte Cervati, la vetta più alta della Campania. Questo episodio mette in luce l'importanza della preparazione e della prudenza quando si affrontano le bellezze naturali. In un periodo in cui l'escursionismo sta conoscendo una vera e propria rinascita, è fondamentale non sottovalutare mai il potere della montagna. La natura può essere affascinante, ma richiede rispetto e attenzione!

Nella serata di ieri, due giovani escursionisti sono stati ritrovati in buone condizioni dopo essere scomparsi durante un'escursione sul Monte Cervati, la vetta più alta della Campania. I ragazzi, che avevano lasciato il proprio veicolo in località Sant'Elia, nel comune di Piaggine, hanno proseguito il loro cammino a piedi senza fare una sosta presso il rifugio designato lungo il percorso.

