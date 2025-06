Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 2 giugno 2025 | Manuela ha le idee chiare qualcuno ha ucciso Oscar!

Il 2 giugno 2025, "Ritorno a Las Sabinas" ci regala un episodio ricco di suspense! Manuela è decisa: qualcuno ha assassinato Oscar. Ma chi è l’assassino? In un clima di mistero, Esther, tornata da una conferenza, riflette sulle sue nozze, aggiungendo un ulteriore strato di tensione. Un intreccio intrigante che dimostra come le relazioni siano al centro di tutto. Non perdere questa imperdibile puntata su Rai1!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas del 2 giugno 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Manuela convinta che Oscar sia stato ucciso. ma da chi? Intanto Esther, tornata da una conferenza, avrà le idee chiare sulle sue nozze. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 2 giugno 2025: Manuela ha le idee chiare, qualcuno ha ucciso Oscar!

