Ritorno a Las Sabinas anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025 | il matrimonio tra Esther e Miguel viene annullato

Il dramma amoroso di Esther e Miguel scuote Manterana! Nelle prossime puntate di "Ritorno a Las Sabinas", il matrimonio tra i due protagonisti viene annullato, scatenando gossip e confusione tra gli abitanti. Questo evento non solo segna un punto di rottura nella trama, ma riflette anche il trend attuale delle relazioni moderne, dove le promesse possono svanire in un attimo. Scoprite cosa accadrà nei prossimi episodi!

© US Rai Il matrimonio tra Esther e Miguel non s’ha da fare, almeno per il momento. Nel corso dei prossimi episodi di Ritorno a Las Sabinas, le nozze tra i due vengono sospese. Una notizia che nel giro di poco tempo giunge alle orecchie di tutti gli abitanti di Manterana, generando parecchio chiacchiericcio. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Ritorno a Las Sabinas  è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Ritorno a Las Sabinas: anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025. Lunedì 2 giugno 2025: Manuela sospetta che Oscar non si sia suicidato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it