Ritorno a Las Sabinas anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025 | il matrimonio tra Esther e Miguel viene annullato

Il matrimonio tra Esther e Miguel si ferma, scatenando il gossip nel piccolo paese di Manterana. Un colpo di scena che rispecchia un trend attuale: le relazioni moderne sono spesso messe alla prova da dubbi e incertezze. Ritorno a Las Sabinas ci porta a riflettere sull'instabilità dei legami, mentre i personaggi devono affrontare le conseguenze delle loro scelte. Non perdere le prossime anticipazioni!

Il matrimonio tra Esther e Miguel non s'ha da fare, almeno per il momento. Nel corso dei prossimi episodi di Ritorno a Las Sabinas, le nozze tra i due vengono sospese. Una notizia che nel giro di poco tempo giunge alle orecchie di tutti gli abitanti di Manterana, generando parecchio chiacchiericcio. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Ritorno a Las Sabinas è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Ritorno a Las Sabinas: anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025. Lunedì 2 giugno 2025: Manuela sospetta che Oscar non si sia suicidato.