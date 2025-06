Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 2 giugno | Paca vuole fermare Gracia Manuela segue una nuova pista

Il drama di "Ritorno a Las Sabinas" si infittisce! Il 2 giugno, Gracia e Paloma assumono Wilson per gestire le conseguenze dell’ictus di Emilio, mentre Paca trama per fermare Gracia. Questo episodio non solo svela tensioni familiari, ma riflette un tema attuale: la fragilità dei legami in tempi di crisi. Non perdere l’appuntamento alle 16:00 su Rai 1, un mix di intrighi e emozioni che ti terrà incollato!

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: L'ictus di Emilio cambia gli equilibri familiari, Gracia e Paloma assumono Wilson per aiutarlo. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani lunedì 2 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Lucas, Julia, figli di Gracia, conoscono la giovane Lucía. Nell'episodio precedente Paca vuole appropriarsi delle terre di Emilio, approfittando del suo precario stato di salute, ed espandere così il suo dominio. Nonostante ciò, la donna intuisce che c'è qualcosa di ambiguo tra Miguel e Gracia, fidanzato di sua figlia Esther. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 2 giugno: Paca vuole fermare Gracia, Manuela segue una nuova pista

Leggi anche Ritorno a Las Sabinas rinviata al 19 maggio per eventi religiosi, Conclave e impegni Rai - Il debutto della nuova fiction "Ritorno a Las Sabinas" è stato rinviato al 19 maggio, a causa di eventi religiosi, del conclave e di impegni legati a Rai.

