Ritorno a Formello | Sarri e Lazio trovano l’accordo per la nuova avventura

Maurizio Sarri torna a Formello e la Lazio riparte con nuove ambizioni! L'accordo siglato per un biennale segna un momento cruciale in un campionato sempre più competitivo. Con un tecnico che ha dimostrato di saper valorizzare il potenziale dei suoi giocatori, i biancocelesti puntano a sorprendere. Sarri non è solo un allenatore, è un vero innovatore: preparatevi a una stagione entusiasmante!

È ufficiale: Maurizio Sarri è pronto a riabbracciare la Lazio. Dopo un incontro decisivo in Toscana con il direttore sportivo Angelo Fabiani, è stato siglato l’accordo che riporta il tecnico toscano sulla panchina biancoceleste. Maurizio Sarri Sarri firmerà un contratto biennale, con un’opzione per un terzo anno, sancendo così l’inizio di un nuovo capitolo nella sua avventura capitolina. Il ritorno di Sarri alla Lazio arriva dopo una prima esperienza intensa e ricca di alti e bassi. Arrivato nel 2021, dopo un anno di stop dall’attività di allenatore, Sarri ha guidato la squadra in 137 partite, collezionando 65 vittorie, 30 pareggi e 42 sconfitte. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Ritorno a Formello: Sarri e Lazio trovano l’accordo per la nuova avventura

Leggi anche Che fa Maurizio Sarri? Ora valuta una proposta che lo intriga più della Lazio - Maurizio Sarri è a un bivio intrigante: la Lazio lo cerca, ma altre opportunità lo stuzzicano. In un calcio in continua evoluzione, il mister potrebbe scegliere un nuovo progetto che accenda la sua creatività.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Allenatore Lazio: Lotito lavora al ritorno di Maurizio Sarri; Lazio-Sarri, manca solo la firma: ecco cosa chiede il tecnico per il ritorno a Formello; Sarri torna alla Lazio? Incontro tra dirigenti e agenti dell'allenatore, le condizioni e i dettagli del contratto; Lazio - Sarri, manca solo la firma: ecco cosa chiede il tecnico per il ritorno a Formello. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sarri torna alla Lazio, è fatta: la firma in settimana

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Fabiani (diesse Lazio) annuncia l'addio di Baroni e oggi chiuderà per il ritorno di Maurizio Sarri

Si legge su msn.com: È Angelo Mariano Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ad annunciare la separazione tra il club biancoceleste e Marco Baroni. L'ormai ex tecnico laziale - ma non è ancora stato ufficializzato l'add ...

Sarri Lazio, Mauro Mazza sul possibile ritorno del tecnico: «Non credo nelle seconde occasioni, però…»

Da lazionews24.com: Sarri Lazio: Mazza commenta il possibile approdo di Maurizio Sarri a Formello. Ecco qual è il suo pensiero Sono giorni caldissimi per la panchina della Lazio. A breve scopriremmo chi sarà il prossimo ...