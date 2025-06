Risoluzione di Di Marco su Linea Verde | Gestione imbarazzante necessario immediato ripristino linee originarie

Il consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, lancia un appello urgente: ripristinare le corse della Linea Verde colpite da una gestione disastrosa. In un‚Äôepoca in cui la mobilit√† sostenibile √® al centro dell‚Äôagenda politica, tagliare i servizi √® un passo indietro. La mobilit√† √® un diritto fondamentale e i cittadini meritano soluzioni rapide e rimborsi adeguati. Non lasciare che il caos penalizzi gli utenti. √ą tempo di agire!

Il consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, presenta una risoluzione sulla Linea Verde. «Dopo il caos che ha portato alla sospensione, Regione e Tua ripristinino subito le corse tagliate e rimborsino gli utenti. La mobilità è un diritto, chi ne fruisce non può farne le spese», scrive.

Vicenda Linea Verde. Di Marco chiede rimborsi per gli utenti

