Risoluzione di Di Marco su Linea Verde | Gestione imbarazzante necessario immediato ripristino linee originarie

Il consigliere regionale Antonio Di Marco lancia un appello urgente sulla gestione della Linea Verde, sottolineando l'importanza cruciale della mobilità per tutti. La sospensione delle corse non è solo un disguido, ma un problema che tocca i diritti dei cittadini. In un periodo in cui la sostenibilità e il trasporto pubblico sono al centro del dibattito, è fondamentale ripristinare le linee originarie e garantire un servizio all'altezza delle aspettative. La mobilità è un diritto, non un favore!

Il consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, presenta una risoluzione sulla Linea Verde. «Dopo il caos che ha portato alla sospensione, Regione e Tua ripristinino subito le corse tagliate e rimborsino gli utenti. La mobilità è un diritto, chi ne fruisce non può farne le spese», scrive. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Risoluzione di Di Marco su Linea Verde: "Gestione imbarazzante, necessario immediato ripristino linee originarie"

Leggi anche Risoluzione di Di Marco su Linea Verde: "Gestione imbarazzante, necessario immediato ripristino linee originarie" - Il consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, lancia un appello urgente: ripristinare le corse della Linea Verde colpite da una gestione disastrosa.

