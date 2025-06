Rischio chimico maxi richiamo di fette biscottate | se le avete acquistate non consumatele

Attenzione, amanti dello snack sano! Il Ministero della Salute ha lanciato un maxi richiamo per fette biscottate integrali, a causa di un rischio chimico. Se le avete in casa, non consumatele! Questo avviso si inserisce in un contesto sempre più attento alla sicurezza alimentare, dove la qualità diventa priorità . Ricordate, informarsi è il primo passo per prendersi cura della propria salute. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

Una nuova segnalazione arriva dal Ministero della salute. L’ente ha pubblicato quattro avvisi di allerta alimentare sul portale ufficiale dedicato ai richiami. Il problema riguarda alcune fette biscottate integrali in commercio in tutta Italia. Leggi anche: “Un panino per Martina”. Il VIDEO che fa indignare il web: c’è anche la mamma della giovane uccisa Il richiamo si lega a controlli effettuati sulla farina integrale di grano tenero, uno degli ingredienti principali dei prodotti coinvolti. Le analisi hanno evidenziato un valore di micotossine superiore ai limiti previsti dalla legge. Di conseguenza, è scattato il blocco immediato della vendita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rischio chimico, maxi richiamo di fette biscottate: se le avete acquistate non consumatele

Leggi anche Maxi richiamo di fette biscottate per rischio chimico, allerta del Ministero: lotti e marchi coinvolti - Attenzione agli amanti delle fette biscottate! Il Ministero della Salute ha lanciato un maxi richiamo per alcune marche a causa di un rischio chimico.

Se ne parla anche su altri siti

Maxi richiamo di fette biscottate per rischio chimico, allerta del Ministero: lotti e marchi coinvolti

Come scrive fanpage.it: Quattro gli avvisi di allerta alimentare pubblicati sul portale del Ministero. Si tratta di vari lotti e marchi di Fette biscottate con farina integrale prodotti però dalla stessa ditta: interessate ...

“Additivi non ammessi”. Maxi richiamo di patatine dai supermercati: i lotti ritirati dal Ministero

Si legge su fanpage.it: Maxi richiamo di patatine pubblicato nell'apposita ... Si tratta quindi di un richiamo per rischio chimico. È stata l’azienda Universal Robina Corporation a produrre le patatine richiamate ...

Rischio Listeria, maxi richiamo di panini, tramezzini e focacce: la lista dei 123 prodotti interessati

Da msn.com: Il maxi richiamo infatti fa seguito a un precedente richiamo di un lotto di tramezzini disposto dallo stesso produttore in via precauzionale per rischio listeria. Durante un controllo ufficiale ...