Rischia di soffocare al ristorante | salvato dalla dottoressa al tavolo vicino

...prontezza e dalla professionalità della dottoressa seduta al tavolo accanto. Questo episodio drammatico mette in luce l'importanza di una rete di sicurezza sociale, dove anche un pranzo tra amici può trasformarsi in un momento di vita o di morte. In un mondo dove le emergenze possono accadere in qualsiasi momento, non sottovalutiamo mai il valore delle competenze mediche a portata di mano. La solidarietà è la vera forza della comunità!

Attimi di terrore e poi il sollievo: la domenica di una famiglia si è trasformata da incubo a miracolo grazie all'intervento provvidenziale di una dottoressa. Un bambino di appena un anno ha rischiato di soffocare durante il pranzo in un ristorante del centro di Como, ma è stato salvato dalla. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Rischia di soffocare al ristorante: salvato dalla dottoressa al tavolo vicino

Se ne parla anche su altri siti

A cena i volontari Cri salvano la vita a una mamma: stava soffocando per un boccone. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rischia di soffocare al ristorante: salvato dalla dottoressa al tavolo vicino

Riporta leccotoday.it: Attimi di terrore e poi il sollievo: la domenica di una famiglia si è trasformata da incubo a miracolo grazie all'intervento provvidenziale di una dottoressa. Un bambino di appena un anno ha rischiato ...

Como, il bimbo rischia di soffocare per un boccone che va di traverso: lo salva una dottoressa seduta al tavolo vicino

Secondo ciaocomo.it: Poteva diventare una domenica drammatica. Non lo è stato grazie alla prontezza di una giovane neo-laureata in medicina che ha soccorso in tempo un bimbo ...

Bimbo soffoca, salvato da una dottoressa

laprovinciadicomo.it scrive: Attimi di autentico terrore, quelli che si sono vissuti nel primo pomeriggio all’interno del ristorante 100 Lire di piazza Croggi. Dove un bimbo di meno di un anno e mezzo che rischiava di soffocare, ...