Riscatto di laurea per la pensione facciamo chiarezza | come chiedere il beneficio e cosa c’entrano e cosa sono gli Its Academy

Il riscatto di laurea si conferma un tema caldo nel dibattito sulla previdenza. Con le recenti novità del governo e dell’Inps, gli anni di studio possono diventare un prezioso alleato per aumentare il montante pensionistico. Ma cosa c'entrano gli ITS Academy? Queste istituzioni formano professionisti altamente specializzati, creando un ponte tra istruzione e lavoro. Scopri come sfruttare al meglio questa opportunità per garantirti un futuro più sereno!

È un elemento che circolava già da diverso tempo, ma negli ultimi tempi il governo da un lato e l’Inps dall’altro lo hanno migliorato e potenziato. Parliamo del famoso riscatto di laurea, ovvero gli anni di studio che possono valere ai fini del calcolo della pensione. Oltre che introdurre nuove agevolazioni, le istituzioni hanno introdotto anche una grande novità che riguarda gli Its Academy. (CANVA FOTO) – Notizie.com “ Se dopo il diploma, – si legge in una nota dell’Inps – pensi di continuare la formazione con l’università, è utile che tu sappia che, dopo aver conseguito il titolo di laurea, qualunque esso sia, puoi far valere quel periodo di studi ai fini della tua pensione futura ”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Riscatto di laurea per la pensione, facciamo chiarezza: come chiedere il beneficio e cosa c’entrano (e cosa sono) gli Its Academy

Contenuti che potrebbero interessarti

Riscatto laurea per la pensione: conviene o no? L’esperto risponde

Il riscatto della laurea può sembrare un'opzione interessante per anticipare la pensione, ma conviene davvero? Esperti analizzano i pro e contro di questa scelta, valutando se il investimento sia vantaggioso o meno.

Cerca Video su questo argomento: Riscatto Laurea Pensione Facciamo Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Riscatto di laurea per la pensione, facciamo chiarezza: come chiedere il beneficio e cosa c’entrano (e cosa sono) gli Its Academy

Secondo notizie.com: Parliamo del famoso riscatto di laurea, ovvero gli anni di studio che possono valere ai fini del calcolo della pensione. Oltre che introdurre nuove agevolazioni, le istituzioni hanno introdotto anche ...

Pensione: il riscatto della laurea è davvero conveniente?

Segnala econopoly.ilsole24ore.com: Tra le opzioni attualmente disponibili per una maggior tutela previdenziale, l’INPS propone il riscatto della laurea, ovvero la possibilità di valorizzare gli anni di studio universitario ...

Riscatto della laurea per la pensione: quando e come si può richiedere. Possibile anche per i corsi ITS Academy. Le info dell’Inps

Come scrive orizzontescuola.it: Dopo il diploma, chi sceglie di proseguire il proprio percorso formativo attraverso l’università, ha la possibilità di riconoscere ...