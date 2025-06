Riposto Music Contest 2025 oltre 800 iscritti e grande partecipazione

Il Riposto Music Contest 2025 ha dimostrato che la musica unisce e coinvolge, attirando oltre 800 iscritti. Questo evento, organizzato dall’associazione EtnaMusic, non solo celebra il talento emergente, ma riflette un trend crescente di riscoperta della musica locale. In un'epoca in cui l'arte è fondamentale per la comunità , il Cine Teatro si è trasformato in un palcoscenico di emozioni, creando una sinergia tra artisti e pubblico. Non perdere il futuro della musica!

Si è conclusa, con entusiasmo e grande partecipazione, la prima edizione del ‘Riposto Music Contest 2025’, concorso musicale organizzato dall’associazione culturale EtnaMusic, presieduta da Nunzio Longhitano, con il patrocinio del comune di Riposto. Un evento che ha trasformato il Cine Teatro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Riposto Music Contest 2025, oltre 800 iscritti e grande partecipazione

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Riposto Music Contest 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Al via il concorso musicale Riposto Music Contest 2025; Riposto Music Contest 2025, successo oltre le aspettative: oltre 800 iscritti e grande partecipazione; Al via il ‘Riposto Music Contest 2025’. Martedì 27 maggio inizia la kermesse con iscritti da tutta l?...; Riposto. Boom di partecipazioni al primo “Riposto Music Contest” organizzato da EtnaMusic. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Riposto Music Contest 2025, successo oltre le aspettative: oltre 800 iscritti e grande partecipazione.

Lo riporta lavocedellisola.it: Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione, la prima edizione del ‘Riposto Music Contest 2025’, concorso musicale organizzato dall’associazione culturale EtnaMusic, presieduta dal prof. Nunz ...

Riposto Music Contest 2025, oltre 800 iscritti e grande partecipazione

cataniatoday.it scrive: Tre giornate intense, dal 27 al 29 maggio, che hanno visto esibirsi studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado (con e senza indirizzo musicale), licei musicali, conservatori, privatis ...

“Riposto Music Contest 2025”: tre giorni di musica e talenti provenienti da tutta l’isola

Riporta gazzettinonline.it: A Riposto è in corso di svolgimento un evento dedicato alla musica e ai giovani talenti: il concorso musicale ‘Riposto Music Contest 2025’, organizzato dall’associazione culturale musicale EtnaMusic, ...