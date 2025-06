Riponi una passione lunga 60 anni Festa in piazza coi bolidi di famiglia

Rombano i motori a Melegnano! La storica autofficina Riponi festeggia 60 anni di passione con una festa in piazza all'insegna dell’adrenalina. Due bolidi da corsa hanno sfilato nel cuore della città, portando con sé non solo l’emozione del motorsport, ma anche un senso di comunità e tradizione. Questo evento ci ricorda quanto le passioni possano unire generazioni e dare vita a storie straordinarie. Non perdere il prossimo capitolo!

Rombo di motori e grande festa in piazza per i 60 anni dell’autofficina e concessionaria Riponi, storica realtà di Melegnano con sede in viale Repubblica. Nel pomeriggio di ieri, per celebrare il traguardo di un’attività in funzione dal 1965, nella centralissima piazza Risorgimento sono state esposte due auto da corsa che, gestite dal team Riponi, sono state protagoniste negli anni Ottanta sul circuito di Indianapolis. In esposizione anche due vetture realizzate da Riponi per la Formula junior. La storica officina di Melegnano fu creata da Orazio Riponi, scomparso nel 2022, che condivideva col fratello Carlo la grande passione per le auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riponi, una passione lunga 60 anni. Festa in piazza coi bolidi di famiglia

