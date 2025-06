RIP | il nuovo film con Ben Affleck e Matt Damon ha una data d' uscita ufficiale

La nostalgia per i grandi duetti cinematografici è tornata! Con "RIP", Ben Affleck e Matt Damon riaccendono la scintilla della loro storica collaborazione, portando sullo schermo un thriller avvincente che promette colpi di scena da brivido. In arrivo su Netflix nel 2026, questo film si inserisce nel trend crescente dei thriller polizieschi che conquistano il pubblico. Non perdere l'occasione di scoprire come questi due icone del cinema affrontano nuove sfide!

Il nuovo thriller con Ben Affleck e Matt Damon, diretto da Joe Carnahan, arriverà in streaming su Netflix a inizio 2026. RIP, il nuovo thriller poliziesco diretto da Joe Carnahan con protagonisti Ben Affleck e Matt Damon, ha finalmente una data di uscita. Il film, che vede nel cast anche Teyana Taylor e Sasha Calle, sarà distribuito direttamente in streaming da Netflix a partire dal 16 gennaio 2026. RIP, tutti i dettagli del film Affleck, reduce dalla regia del suo prossimo film Animals (anch'esso targato Netflix), torna davanti alla macchina da presa con questo progetto ad alta tensione. A sorpresa, RIP salterà completamente il passaggio nelle sale cinematografiche, arrivando direttamente sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - RIP: il nuovo film con Ben Affleck e Matt Damon ha una data d'uscita ufficiale

