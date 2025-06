Rimozione pista ciclabile | Accolte istanze operatori è la vittoria del buon senso

Brindisi segna un punto a favore del buon senso con la rimozione della pista ciclabile in Viale Aldo Moro. La Giunta comunale ha ascoltato le istanze di Confesercenti, dimostrando che il dialogo tra istituzioni e operatori è fondamentale per il progresso urbano. Questo è un esempio di come le città possano evolversi, rispondendo alle esigenze di chi vive e lavora nei centri storici. E tu, cosa ne pensi?

BRINDSI - Confesercenti Brindisi accoglie con soddisfazione la recente deliberazione della Giunta comunale che dispone il ripristino dello stato dei luoghi in Viale Aldo Moro, rispondendo così alle richieste avanzate con determinazione dalla nostra associazione negli ultimi tre anni. "Una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Rimozione pista ciclabile: "Accolte istanze operatori, è la vittoria del buon senso"

